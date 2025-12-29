ЦБ: доля платежей по QR-кодам и биометрии может превысить 20-25% к 2030 году

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что можно говорить об определенных трендах в вопросе способов оплаты

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Доля платежей по QR-кодам, биометрии и другим некарточным инструментам в общем объеме безналичных оплат к 2030 г. может превысить 20-25%. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Соотношение способов оплаты меняется, и можно говорить об определенных трендах. На это в первую очередь влияет платежное поведение людей и бизнеса, а оно формируется в зависимости от того, какие инструменты предлагают банки и другие участники рынка. Например, по итогам третьего квартала доля платежей с использованием QR-кодов, биометрии и других некарточных платежных инструментов в общем объеме безналичных оплат составила более 14%. Хотя совсем недавно это было всего несколько процентов. Мы ожидаем, что к 2030 году эта доля может превысить 20-25%", - отметила Бакина.

