ЦБСТ: в РФ стоит создать центр разработки морских робототехнических комплексов

Председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков отметил, что многие из разработчиков АНО уже работают с Военно-морским флотом

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Развитие беспилотников для нужд ВМФ требует создания центра разработки морских робототехнических комплексов. Такое мнение выразил в интервью ТАСС председатель правления АНО "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ) Андрей Безруков.

"Многие из наших разработчиков уже работают с ВМФ и имеют реальные контракты, и мы планируем, что в следующем году таких контрактов станет значительно больше. Темой "воды" надо заниматься отдельно, она требует специализированных знаний и подключения отдельных специалистов. Мы думаем о том, чтобы создать центр, который будет заниматься робототехникой именно в этой среде", - сообщил глава ЦБСТ.

Безруков также отметил спрос на продукцию данного класса и за рубежом, при этом не только в военной среде. В частности, остро стоит вопрос безопасности различных добывающих платформ. "У России есть выдающиеся разработки мирового уровня в этом направлении", - заключил Безруков.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.