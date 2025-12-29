В Монголии закроют часть погранпереходов с Россией на время праздников

Не изменится график работы крупнейшего на границе с РФ автомобильного пункта пропуска Алтанбулаг - Кяхта и железнодорожного перехода Сухэ-Батор - Наушки

УЛАН-БАТОР, 29 декабря. /ТАСС/. Некоторые контрольно-пропускные пункты (КПП) Монголии на границах с РФ и КНР, кроме крупнейших автомобильных и железнодорожных погранпереходов, будут закрыты с 29 декабря 2025 года по 8 января 2026 года. Об этом сообщило управление монгольской пограничной службы.

"С государственного праздника - дня независимости Монголии 29 декабря 2025 года до 8 января 2026 года будут закрыты КПП на границе с Россией: "Арц-Суурь" и "Тэс" возле Республики Тыва, "Ульхан" и "Боршоо" на границе с Забайкальским краем, "Цагааннуур" возле Республики Алтай и "Ханх" на границе с Республикой Бурятия", - предупредило пограничное ведомство.

По его информации, не изменится график работы крупнейшего на границе с РФ автомобильного пункта пропуска Алтанбулаг - Кяхта и железнодорожного перехода Сухэ-Батор - Наушки. Также все аэропорты, в том числе Чингисхан в столице, продолжат работу по расписанию.

Всего в Монголии 27 автомобильных и 6 железнодорожных пограничных переходов, а также шесть воздушных пунктов пропуска. На границе с РФ протяженностью 3,5 тыс. км находятся 16 погранпереходов, из них функционируют 10 (8 автомобильных и 2 железнодорожных) - у республик Алтай, Бурятия, Тува и Забайкальского края.