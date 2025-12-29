Маркетплейсам запретили хранить пиротехнику в ПВЗ в жилых домах

В МЧС отметили, что такое решение приняли после заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Маркетплейсам в России запретили хранить и выдавать пиротехнику, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи заказов, расположенных в жилых домах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Маркетплейсам даны соответствующие поручения о запрете хранения и выдачи пиротехнических изделий, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением медицинских изделий, косметической продукции) в пунктах выдачи заказов, расположенных в жилых домах", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что такое решение принято по результатам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле в РФ. Оно проходило при участии представителей маркетплейсов.

"Меры направлены на безопасность наших граждан, поскольку реализация пожароопасных товаров в жилых домах может негативно повлиять на развитие пожара, качество тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, а также безопасность людей", - пояснили в министерстве. Кроме того, МЧС России предложило включить указанный вопрос в план заседаний государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на 2026 год.

В России продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста, запрещена правилами противопожарного режима.