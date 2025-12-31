В РФ вступило в силу соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Документ будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В России вступил в силу закон о ратификации соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения.

Он предусматривает, что юридические и физические лица каждой из стран не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Соглашение будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций.

В документе также содержится перечень налогов, к которым он применяется, и порядок их уплаты, критерии ограничения льгот, определяются методы устранения двойного налогообложения, порядок рассмотрения обращений и заявлений резидентов, разрешения споров, а также гарантируется недопущение налоговой дискриминации.

Соглашение регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения, прибыли от предпринимательской деятельности, от морских и воздушных международных перевозок, налогообложения дивидендов и процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физлиц.

Предусматриваются механизмы взаимодействия компетентных органов обоих государств в вопросах обмена информацией.