ВСС подготовил коробочные продукты и стандарты по работе в киберстраховании

По словам главы Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева, сдерживающим фактором является не только нормативная часть, но и то, что благодаря высокой цифровизации могут быть очень большие потенциальные убытки, объемы рисков и ответственности в рамках страхования

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подготовил коробочные продукты, а также разработал программы и стандарты по организации работы в киберстраховании. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава ВСС Евгений Уфимцев.

"Киберстрахование на сегодняшний момент - это не только российский, но и мировой тренд, который активно развивается. И поэтому мы подготовили коробочные продукты, а также разработали программы и стандарты по организации работы в этом направлении", - сказал он.

По его словам, в настоящий момент сдерживающим фактором является не только нормативная часть, но и то, что благодаря высокой цифровизации могут быть очень большие потенциальные убытки, а также существенные объемы рисков и ответственности в рамках страхования. "Нужны стандарты, нужны большие объемы емкостей в перестраховании, и это одна из задач, которую также необходимо проработать", - подчеркнул глава ВСС.

