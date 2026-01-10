Новые правила натурального возмещения в ОСАГО могут заработать в 2026 году

Во второй половине 2025 года очень активно обсуждали такие идеи, рассказал глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Реформа системы натурального возмещения в ОСАГО может заработать в 2026 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

"Союз надеется, что в первой половине 2026 года эти изменения по реформе натурального возмещения начнут двигаться и реформа заработает", - сказал он.

Уфимцев отметил, что страховые компании во второй половине 2025 года очень активно обсуждали идеи по реформированию системы натурального возмещения. "Сейчас имеющаяся доля ремонтируемых в РФ автомобилей по ОСАГО говорит нам о том, что есть определенные проблемы. Мы пытаемся услышать позицию потребителей, чтобы понять, что их беспокоит, для этого были проведены различные парламентские слушания и круглые столы на разных площадках", - подчеркнул он.

При этом он сообщил, что союз знает позицию страховых компаний и в настоящий момент готовит уточненные предложения по совершенствованию реформы натурального возмещения. "Они позволят тем автовладельцам, которые получили от страховщика денежную выплату, если у того нет возможности направить автомобиль на ремонт, и самостоятельно отремонтировали повреждения, получить от страховщика так называемую доплату за износ, вычтенную ранее из первоначальной суммы по закону", - разъяснил Уфимцев.

Полный текст интервью выйдет 13 января в 10:00.