"ТЭК-торг": кибератаки нацелены на нарушение работы онлайн-торговых площадок

Гендиректор электронной торговой площадки Марат Загидуллин сообщил, что только в ноябре на нее было проведено около 10 крупных DDoS‑атак

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Хакерские атаки продолжают угрожать стабильности функционирования онлайн-торговых платформ, рассказал ТАСС генеральный директор электронной торговой площадки "ТЭК-торг" Марат Загидуллин.

"Основной вектор всех кибератак по‑прежнему направлен на дестабилизацию работы электронных торговых площадок: злоумышленники стремятся сорвать прием заявок и нарушить ход торгов, - отметил он. - Для достижения своих целей они проводят DDoS‑атаки, которые могут существенно замедлять работу площадки или и вовсе сделать эту работу на некоторое время невозможной".

Он сообщил, что только в ноябре на площадку было проведено около 10 крупных DDoS‑атак, при этом с конца сентября и почти весь октябрь такие атаки наблюдались практически ежедневно.

"Однако благодаря выстроенной эшелонированной системе защиты и созданным резервам все атаки были успешно нейтрализованы без нарушения работоспособности площадки. Помимо DDoS, наша ЭТП ежедневно сталкивается с непрерывным почтовым фишингом, потенциально представляющим серьезную угрозу как непосредственно для персонала, так и для самой площадки. С целью минимизации рисков на ЭТП внедрена надежная система почтовой фильтрации, все сотрудники регулярно проходят курсы информационной безопасности, организованы киберучения", - сказал Загидуллин.

Он добавил, что, несмотря на высокую активность злоумышленников, современные технические и организационные меры позволяют удерживать риски на контролируемом уровне, однако требуют постоянного мониторинга и модернизации систем защиты в ответ на эволюцию методов киберпреступников.

АО "ТЭК-торг" - федеральная электронная торговая площадка для проведения государственных закупок, коммерческих закупок, имущественных торгов, малых закупок. Акционером АО "ТЭК-торг" является созданная в 2008 году Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.