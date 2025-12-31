Цифровой рубль стал инструментом для поступлений и выплат бюджетной системы

Изменения предусматривают использование с 1 января инструмента при перечислении поступлений в бюджеты и переводе средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Операции с цифровым рублем стали доступны для бюджетных поступлений и выплат. В России вступили в силу соответствующие нормы пункта 2 статьи 3 федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации".

Изменения предусматривают использование с 1 января цифрового рубля при перечислении поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ и переводе средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям в цифровых рублях.

В сентябре 2025 года завершился эксперимент по платежам из федерального бюджета в цифровых рублях, проведенный в рамках пилотного проекта по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс.

Тогда платежи в цифровых рублях были зачислены на счета клиентов, открытые на платформе цифрового рубля, оператором которой является Банк России. Операции проведены с использованием счета цифрового рубля Федерального казначейства.

Соответствующие операции с бюджетами регионов, местных бюджетов и операций с внебюджетными фондами и получателями средств станут доступны с 1 июля 2027 года.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной, которая выпускается, регулируется и гарантируется Банком России.