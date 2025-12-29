"Промомед" начала поставки аналогов "Оземпика" в Узбекистан

Стратегическим решением компании стал поэтапный процесс с акцентом на высококачественные инновационные лекарственные средства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Промомед" начала поставки аналогов препарата от ожирения "Оземпик" с действующим веществом семаглутид для лечения сахарного диабета и коррекции избыточной массы тела в Узбекистан, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Биофармацевтическая компания "Промомед" объявляет о выходе на фармацевтический рынок Республики Узбекистан. Стратегическим решением компании стал поэтапный процесс с акцентом на высококачественные инновационные лекарственные средства. В аптеках Узбекистана уже доступны препараты эндокринологического профиля <...>, предназначенные для лечения сахарного диабета 2 типа и коррекции избыточной массы тела", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания ведет совместную работу с эндокринологами, репродуктологами и другими ведущими специалистами республики для запуска программы по борьбе с ожирением. Совместно с Министерством здравоохранения "Промомед" планирует организовать образовательные программы для врачей и пациентов.

"Мы видим со стороны пациентского сообщества и государства обоснованный интерес к новейшим фармацевтическим разработкам, - отметил глава представительства группы "Промомед" в Республике Узбекистан Алишер Закиров, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в рамках долгосрочной стратегии компания намерена существенно расширить свое присутствие, последовательно включив в портфель поставок новейшие препараты для терапии сахарного диабета и ожирения, а также лекарственные средства для лечения онкологических заболеваний.