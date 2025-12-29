СП "Т-технологий" и "Интерроса" выкупило 25% акций "Селектела"

Полная стоимость приобретенного пакета акций составила около 16 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. АО "Каталитик пипл" (совместное предприятие "Т-технологий" и инвестиционной компании "Интеррос") приобрело 25% акций технологической компании "Селектел". Сделка осуществлена в форме покупки акций у текущих акционеров компании. Об этом говорится в сообщении группы "Т-технологии" (головная структура Т-банка).

"Каталитик пипл", совместное предприятие группы "Т-технологии" и компании "Интеррос", созданное в рамках стратегии инвестирования в высокотехнологичный сектор, стало владельцем 25% АО "Селектел", - говорится в сообщении группы "Т-технологии".

Полная стоимость приобретенного пакета акций составила около 16 млрд рублей. Для финансирования сделки был использован денежный поток, полученный "Каталитик пипл" от предыдущих инвестиций в высокотехнологичный сектор.