Посол РФ: Россия и Вьетнам близки к принятию проекта соглашения о возведении АЭС

Геннадий Бездетко отметил, что между сторонами еще остаются некоторые вопросы, которые необходимо решить

ХАНОЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Россия и Вьетнам близки к согласованию проекта межправительственного соглашения о строительстве первой в республике атомной электростанции "Ниньтхуан-1". Об этом заявил посол РФ в Ханое Геннадий Бездетко на пресс-конференции, посвященной итогам развития двусторонних отношений в 2025 году.

Он напомнил, что взаимодействие России и Вьетнама по строительству атомной станции началось не "с белого листа". "Мы активно прорабатывали этот вопрос до 2016 года, у нас было подписано соответствующее межправительственное соглашение о взаимодействии в сфере мирного атома. Поскольку в 2016 году Вьетнам денонсировал это межправительственное соглашение, в настоящее время госкорпорация "Росатом" и вьетнамская энергетическая корпорация EVN работают над новым межправительственным документом", - пояснил дипломат.

Последний раунд переговоров по новому соглашению состоялся в середине декабря. Документ согласован на 98%, а остающиеся вопросы, по оценке сторон, могут быть решены уже в ближайшем будущем. "В начале 2026 года можно будет планировать его подписание, которое может быть приурочено к соответствующим контактам на высоком и высшем уровне", - рассказал посол.

Комментируя по просьбе ТАСС возможные конкретные сроки заключения соглашения, глава российской дипмиссии отметил, что между сторонами еще остаются некоторые вопросы, которые необходимо решить. "После того как мы получим предложение по компромиссной формулировке отдельных статей, мы сможем перейти к дальнейшей работе по их согласованию. Как будет согласован взаимоприемлемый вариант тех статей, которые пока еще в работе, тогда будет иметь смысл говорить о сроках подписания [межправительственного соглашения]", - подчеркнул Бездетко.

В декабре 2024 года Национальное собрание (парламент) Вьетнама приняло решение о перезапуске остановленного в 2016 году проекта создания первой в стране АЭС. Ранее партнером республики в реализации этого проекта выступала госкорпорация "Росатом". АЭС "Ниньтхуан-1" планировалось создавать за счет льготного целевого кредита РФ с использованием передовых российских технологий. АЭС должна была состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР мощностью до 1,2 ГВт каждый.

Во время состоявшегося 8-11 мая этого года официального визита в Москву генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама Москва и Ханой приняли дорожную карту по сотрудничеству в сфере мирного атома до 2030 года. Она предусматривает развитие атомной энергетики во Вьетнаме при участии Росатома. Планы включают строительство атомных энергоблоков, центров атомной науки и медицины, а также подготовку вьетнамских специалистов.