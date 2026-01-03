Эксперт Буклиш прогнозирует рост доли платежей альтернативными способами до 36%

Речь идет об использовании, в частности, pay-сервисов банков, QR-кодов, стикеров и биометрии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Доля оплат с помощью альтернативных методов платежей (например, QR-кодов, смартфонов и pay-сервисов) в России вырастет с 32% в 2025 году до 36% от всех транзакций в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил директор по продукту сервиса моментальных платежей Т-Pay Никита Буклиш.

"В 2026 году количество оплат с помощью альтернативных банковским картам способов (pay-сервисов банков, QR-кодов, стикеров, биометрии и т. д.) достигнет 36% от общего числа транзакций", - сказал он.

В 2025 году доля таких альтернативных платежей составила 32%. Прогнозируемый рост за год составит 4 п.п.

В 2025 году, по данным компании, с помощью подобных методов внутри сервиса T-Pay было потрачено более 1 трлн рублей, что на 50% превышает показатель 2024 года. Как отмечает Буклиш, количество россиян, пользующихся такими способами оплаты, также устойчиво растет: в 2025 году база пользователей платежного сервиса Т-Банка увеличилась за год на 30% и достигла 9,5 млн человек.