В предприятия СЭЗ Белгородской области инвестировали около 3 млрд рублей

Сохранено более 4 тыс. рабочих мест

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в предприятия свободной экономической зоны (СЭЗ) Белгородской области составил порядка 3 млрд рублей, сохранено более 4 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

"В рамках функционирования свободной экономической зоны на территории Белгородской области на данный момент реализуются 23 инвестиционных проекта, направленных в том числе на восстановление пострадавших предприятий. Объем инвестиций составляет около 3 млрд рублей, сохранено свыше 4 тыс. рабочих мест, планируется создать дополнительно 700 рабочих мест. Планируемый объем налоговых и страховых льгот участникам СЭЗ - 11,6 млрд рублей", - написали там.

В правительстве отметили, что субъекты СЭЗ заплатили налоги на общую сумму 362,4 млн рублей, а предоставленные им льготы по налогам и страховым взносам достигли 265,7 млн рублей.