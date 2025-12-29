Ford подал две заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Заявки поступили 26 декабря из США

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Американский автопроизводитель Ford Motor Company подал две заявки на регистрацию товарных знаков "Форд" и Ford в РФ, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки поступили 26 декабря 2025 года из США от компании "Форд мотор компани". Товарные знаки регистрируется по семи классам (№ 7, 9, 12, 35, 36, 37, 39) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - автомобили и их составляющие, а также транспортные, финансовые услуги, услуги ремонта авто и продажа транспорта, следует из данных Роспатента.

В 2022 году американская корпорация Ford приостановила деятельность в России в связи с событиями на Украине.