"Герофарм" заявила о праве на экспорт аналога "Оземпика"

Согласно решению суда, компания может использовать изобретения любыми законными способами с 1 января 2025 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" вправе осуществлять экспорт аналога лекарственного препарата "Оземпик", поскольку по решению суда может использовать свои изобретения любым законным способом с 1 января 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее издание РБК сообщило о том, что датская фармкомпания Novo Nordisk пытается добиться остановки экспорта отечественного аналога "Оземпика" в другие страны.

В "Герофарме" пояснили, что согласно резолютивной части постановления суда по интеллектуальным правам компании предоставлено право использовать изобретения любыми не противоречащими закону способами с 1 января 2025 года на срок действия исключительного права на изобретения, а закон не ограничивает способы, которыми можно использовать изобретения, даже если требуется принудительная лицензия.

"В этой связи ООО "Герофарм" вправе осуществлять экспорт лекарственных препаратов с МНН "Семаглутид". При этом не требуется обращаться в правительство РФ за получением разрешения на использование изобретений в порядке ст.1360.1 ГК РФ (Использование изобретения для производства лекарственного средства в целях его экспорта в соответствии с международным договором РФ - прим. ТАСС)", - добавили в компании.