Аналитики ждут цену нефти Brent в 2026 году не выше $65 за баррель

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Стоимость нефти марки Brent в 2026 году в среднем составит $61-65 за баррель, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Руководитель центра по аналитике российских акций "БКС мир инвестиций" Кирилл Бахтин отметил, что по средней цене нефти марки Brent у компании прогноз на 2026 составляет $63 за баррель. "Ожидаем снижения добычи с достигнутых уровней у производителей с высокой себестоимостью, у ряда потребителей есть возможность пополнения запасов, коммерческих и стратегических, также в последнее время достаточно регулярно присутствуют риски на стороне предложения", - отметил он.

В то же время старший аналитик компании "Эйлер" Андрей Полищук ждет, что средняя цена Brent на 2026 год составит $61,7 за баррель. "Мы ждем снижения в сравнении со средней ценой в 2025 году на фоне роста предложения на глобальном рынке нефти, в том числе и роста предложения от ОПЕК", - добавил он.

Аналитик ресурсных секторов "Ренессанс капитала" Марк Шумилов добавил, что при неизменных геополитических условиях в 2026 году рынок может столкнуться со значительным профицитом в случае, если ОПЕК+ продолжит добычу в рамках или выше текущих квот. "Это может стать основным фактором сдерживания цен на мировом рынке: в своих оценках мы предполагаем, что средняя цена нефти марки Brent составит $65/барр. в 2026 году, при этом внутри года цены могут уходить ниже уровня в $60/барр", - полагает он.

Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко считает, что средняя цена на нефть составит $63-65 за баррель. "Мы считаем, что средняя цена на нефть марки Brent в 2026 г. будет снижаться и сложится в диапазоне $63-65/барр. Этому будут продолжать способствовать рыночные опасения относительно профицита на рынке", - сказал он. Поддержку цене может оказать геополитическая обстановка.