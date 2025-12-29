"Аэрофлот" в 2025 году перевез свыше 885 тыс. пассажиров между Россией и Пхукетом

Это на 5,6% больше, чем за 2024 год, отметили в пресс-службе аэропорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" в 2025 году перевез рекордное количество пассажиров между городами России и Пхукетом - более 885 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"За 2025 год рейсами "Аэрофлота" между городами России и Пхукетом воспользовалось рекордное количество пассажиров - более 885 тыс. человек. Это на 5,6% больше, чем за прошлый год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый рейс авиакомпании на Пхукет вылетел из Москвы 29 декабря 2010 года на самолете Airbus A330.

Как проинформировали в пресс-службе, за прошедшие 15 лет на рейсах "Аэрофлота" между городами России и Пхукетом перевезено более 3,6 млн пассажиров, из которых более 2,6 млн человек - между Москвой и Пхукетом.

"За это время рейсы на популярный остров Таиланда стали одними из самых популярных в сети наших международных направлений", - добавили в сообщении.

Зимой текущего года "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы на Пхукет из восьми городов России, пояснили в сообщении. В частности, авиакомпания выполняет перелеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока и Екатеринбурга.