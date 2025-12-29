ФАС возбудила дело против Дымовского колбасного производства

Действия компании могут нарушать антимонопольное законодательство, отметили в службе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ФАС России возбудила дело в отношении Дымовского колбасного производства. Как сообщила пресс-служба ведомства, действия компании могут нарушать антимонопольное законодательство.

"В ведомство обратилось АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат". Общество сообщило, что с 1993 года производит и реализует колбасные изделия под брендом "Останкино", в том числе с 2001 года - колбасу "Праздничная". В начале 2000-х годов это обозначение также стали использовать иные компании для маркировки колбасной продукции. Товары выпускались в больших объемах и пользовались популярностью у широкого круга потребителей", - отметили в ФАС.

В 2022 году ООО "Дымовское колбасное производство" получило право пользования товарным знаком "Праздничная". После этого организация предъявила иски о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав к индивидуальным предпринимателям, реализовавшим колбасу с одноименным названием в 2019 и 2021 годах. В связи с этим ряд компаний решил прекратить производство такого ассортимента. Как отмечает заявитель, при этом ООО "Дымовское колбасное производство" продолжило препятствовать использованию обозначения "Праздничная". Общество направило претензии и исковые заявления в суды.

"Таким образом, компания может получать необоснованные преимущества перед конкурентами, которые реализовывали колбасную продукцию с аналогичным названием до регистрации спорного товарного знака, а также причинить им убытки. ФАС России возбудила дело. Комиссия проверит действия ООО "Дымовское колбасное производство" на предмет соответствия нормам закона о защите конкуренции", - в антимонопольной службе.