ФССП продолжает меры в рамках обращения в доход РФ "Облкоммунэнерго"

Судебными приставами в доход России уже обращено более 2,1 млрд акций компании, а также доли в уставных капиталах нескольких десятков организаций, сообщили в пресс-службе Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Судебные приставы продолжают комплекс мер принудительного характера в рамках исполнения решения суда об обращении в доход РФ 75% акций крупнейшей сетевой компании Свердловской области "Облкоммунэнерго" и еще нескольких десятков компаний, обращенных в доход государства решением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 10 октября по иску Генпрокуратуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП).

"В Главном межрегиональном (специализированном) управлении на принудительном исполнении находились исполнительные документы в отношении АО "Облкоммунэнерго" и связанных с ним юридических и физических лиц. В результате принятых мер судебными приставами ГМУ ФССП России в доход Российской Федерации обращено более 2,1 млрд акций ("Облкоммунэнерго"), а также доли в уставных капиталах нескольких десятков организаций", - отметили в управлении.

"В рамках нескольких исполнительных производств по данному делу судебные приставы ГМУ ФССП России продолжают принимать комплекс мер принудительного характера в соответствии с законодательством об исполнительном производстве", - сообщили в пресс-службе.