В Нижнем Новгороде на маршруты вышли 100 новых трамваев

Также в городе построили более 100 км путей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. В Нижнем Новгороде 100 новых трамваев уже вышли на маршруты в рамках проекта по обновлению трамвайной инфраструктуры. Также построено более 100 км путей, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"Всего на сегодняшний день при финансовой поддержке ВЭБ.РФ в Нижний Новгород поставлено 133 трамвая "МиНиН", 100 уже вышли на маршруты и перевозят пассажиров. Построено более 100 км трамвайных путей. Проект в Нижнем Новгороде занимает лидирующую позицию как по выполненным километрам путей, так и по выпущенным на линии трамваям", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора - руководителя направления инвестиционного финансирования ГЭТ Валерия Снежко.

Всего по проекту в Нижний Новгород будет поставлено 170 новых трамваев, заменено 149,3 км одиночного трамвайного пути, реконструировано 15 тяговых подстанций.

Отмечается, что ВЭБ.РФ для реализации проекта предоставил очередные 1,4 млрд рублей, включая 759 млн рублей из Фонда национального благосостояния. Средства направлены подрядчику на оплату выполненных строительно-монтажных работ, оплату фактически поставленных трамваев "МиНиН", а также в качестве аванса на поставку трамваев в 2026 году и на новый этап строительных работ.

Всего на модернизацию трамвайного движения в городе ВЭБ.РФ предоставил 11 млрд рублей льготных средств, включая 1,8 млрд рублей из ФНБ. Общий объем участия ВЭБ.РФ составляет 32,1 млрд рублей, включая средства фонда.

За все время реализации программы обновления городского электротранспорта регионы-участники при поддержке ВЭБ.РФ получили 451 новый трамвай, из них 360 вышли на маршруты. Полностью все трамваи поставлены в Курск, Липецк, Пермь, Ярославль и Волгоград.