МТС запустила пилот бесконтактной оплаты с баланса телефона для iPhone и Apple Watch

Услуга тестируется в двух кофейнях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. МТС запустила пилотный проект, который позволит владельцам iPhone и Apple Watch бесконтактно оплачивать покупки с баланса телефона. Для оплаты не нужны дополнительные приложения и подключение к интернету, сообщил журналистам руководитель кластера "Платежи и переводы" МТС Кирилл Пальчун.

"Мы возвращаем нашим абонентам этот привычный способ оплаты в офлайне без необходимости использовать физическую банковскую карту", - сказал Пальчун.

Сейчас услуга тестируется в двух кофейнях, затем планируется распространить пилот и другие торговые сети.

Для оплаты через Apple Wallet не требуется скачивать дополнительные приложения, включать экран устройства или подключаться к интернету. Подтверждение операций проходит с помощью Touch ID или Face ID.