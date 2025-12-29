Горелкин заявил, что рекламу в Telegram не планируют запрещать

Первый зампред думского комитета по информполитике напомнил, что эта платформа одной из первых поддержала закон о маркировке интернет-рекламы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Госдума не планирует запрещать рекламу в Telegram. Об этом заявил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") в своем канале в Max.

Депутат напомнил, что важным событием для российского рынка цифровой рекламы стал запрет на продвижение через Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Это заставило рекламодателей искать новые площадки, в тройку лидеров вошли VK, TikTok и Telegram.

"Что касается Telegram, его перспективы на рекламном рынке РФ считаю более ясными. Напомню, что платформа одной из первых поддержала закон о маркировке интернет-рекламы, а на данный момент предлагает довольно богатый инвентарь: от официальной рекламной платформы до размещений у инфлюенсеров, в чат-ботах и приложениях. Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет", - написал Горелкин.

Вместе с тем он отметил, что крупные рекламодатели осторожно планировали бюджеты на 2026 год: "в частных разговорах некоторые сомневались в безоблачном будущем иностранных площадок". "Некоторые их опасения представляются вполне разумными - я уже писал, что политика самоограничения, которой придерживается TikTok, слишком затянулась и вызывает все больше вопросов", - добавил парламентарий.

Закон о запрете распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций вступил в силу 1 сентября 2025 года. Согласно нормам, ответственность за нарушение запрета несут как рекламодатели, так и распространители рекламы - наказания за такие правонарушения указаны в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Согласно статье 14.3 кодекса, нарушение норм закона о рекламе грозит физическим лицам штрафом до 2,5 тыс. рублей, должностным - до 20 тыс. рублей, а юридическим - до 500 тыс. рублей.