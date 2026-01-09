Эксперт Котов: экспорт угля РФ в АТР в 2026 году не покажет существенного роста

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Экспорт российского угля в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) не покажет существенного роста в 2026 году, заявил ТАСС партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

"Не ожидаем [увеличения экспорта]: низкие цены на уголь на мировом рынке и запредельно высокие железнодорожные тарифы на экспорт угля не позволяют на длинном горизонте рассчитывать на заметный рост экспорта угля в АТР", - сказал он.

По словам Котова, фиксируется устойчивое падение экспортных объемов - с 215,1 млн тонн в 2022 году до 177,6 млн тонн в 2024 году (снижение на 17,4%).

"И причина - на поверхности: в 2022 г. РЖД с формулировкой про "вынужденную и временную меру" отменили незыблемую основу действующего Прейскуранта 10-01 - понижающих коэффициентов к тарифам на перевозки энергетического угля: 0,4 на дальность и 0,895. Именно эти скидки в свое время помогли провернуть трюк Мюнхгаузена с вытаскиванием себя из болота, за короткие 20 лет превратив отечественную угольную промышленность из депрессивно-убыточной в растущую и рентабельную", - подчеркнул эксперт.

Тогда доступные тарифы позволили экспортерам резко нарастить вывоз продукции за рубеж, добавил Котов. Объем экспорта с 37,8 млн тонн в 2000 году увеличился в шесть раз, до 215,1 млн тонн на пике в 2021 году.

В декабре замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов сообщил ТАСС, что поставки угля из РФ в КНР за девять месяцев 2025 года снизились на 4%, при этом Россия продолжает наращивать свое присутствие на китайском угольном рынке.

Ранее в интервью ТАСС Исламов сообщил, что Россия в 2025 году намерена сохранить объем экспорта угля в Китай на уровне около 100 млн тонн, а с 2026 года планирует наращивать поставки.