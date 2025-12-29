В НСПК сообщили о сбое в работе одного из банков

Возможны кратковременные трудности или отмена операций, но ситуация не является массовой

© Oleg Elkov/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сбой в обработке операций по картам произошел на стороне одного из банков. Кратковременные трудности или отмена операций возможны, но ситуация не является массовой. Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

"На стороне одного из банков произошел сбой. Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств", - сообщила пресс-служба НСПК.

Там подчеркнули, что на стороне НСПК все системы работают штатно.