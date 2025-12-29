На развитие инфраструктуры ЖКХ Комсомольска-на-Амуре направят 18,4 млрд рублей

ВЭБ.РФ примет участие в финансировании проекта по модернизации систем водоснабжения и водоотведения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 18 млрд рублей ВЭБ.РФ направит на модернизацию инфраструктуры ЖКХ Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ направит 18,4 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ Комсомольска-на-Амуре", - говорится в сообщении.

ВЭБ.РФ примет участие в финансировании крупнейшего проекта по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Комсомольске-на-Амуре. Соответствующее кредитное соглашение подписано между ВЭБ.РФ и ГК "Росводоканал". Это первый в России проект, где в рамках государственно-частного партнерства будет полностью заменено 100% сетей водоснабжения и водоотведения. Ключевым объектом соглашения станет масштабный ремонт очистных сооружений.

"Проблемы, связанные с водоснабжением и водоотведением во втором по величине городе региона, накапливались годами. Государственно-частное партнерство на текущий момент - это единственная возможность для реконструкции коммунальной инфраструктуры с темпами, опережающими ее технический износ. За период действия концессионного соглашения с ГК "Росводоканал", рассчитанного на 49 лет, концессионером планируется построить и реконструировать 387 км водопроводных сетей и 369 км канализационных сетей", - сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Общая стоимость проекта оценивается 350 млрд рублей. Несмотря на масштабные затраты, одна из ключевых задач инвесторов - сохранить для горожан социально-ориентированный тариф. Всего будет реконструировано и модернизировано 77 объектов - водозаборные сооружения, насосные станции, коллекторы.