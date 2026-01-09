Никитин: мощности морских портов России вырастут в 2026 году на 56 млн тонн

Министр транспорта подчеркнул, что условия для судоходства на внутренних водах улучшатся

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Мощности российских морских портов в 2026 году увеличатся на 56 млн тонн, а условия судоходства внутри страны улучшатся, заявил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Нарастим в 2026 году мощность морских портов на 56 млн тонн, улучшим условия судоходства на внутренних водных путях", - сказал он.

По словам Никитина, продолжится развитие железнодорожных полигонов страны и Северного морского пути.

В целом в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система" общий прирост мощности морских портов РФ с 2025 по 2030 годы на всех направлениях составит 225 млн тонн. Минтранс РФ ожидает прироста мощностей морских портов на восточном направлении на 115 млн тонн к 2030 году - до 420,3 млн тонн, говорилось в презентации замминистра транспорта Александра Пошивая к выступлению на форуме "Транспорт России". Также планируется рост мощностей портов Азово-Черноморского направления на 38,6 млн тонн - до 485,1 млн тонн, на северо-западном направлении - на 66,2 млн тонн, до 589,3 млн тонн, на транспортном коридоре Север - Юг - на 5,3 млн тонн, до 24,3 млн тонн.