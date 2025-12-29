Посол РФ: турпоток во Вьетнам в 2025 году превысит допандемийный показатель

Геннадий Бездетко также отметил динамичное развитие в 2025 году сотрудничества Москвы и Ханоя в области науки и образования

ХАНОЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Российский туристический поток во Вьетнам в 2025 году превысит допандемийный показатель (650 тыс. человек). Такой прогноз озвучил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко, выступая на пресс-конференции в Ханое, посвященной итогам развития двусторонних отношений в 2025 году.

В уходящем году были возобновлены прямые полеты в города Ханой, Хошимин, Нячанг, на остров Фукуок из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Казани, Хабаровска, Владивостока и других российских городов. Это, как отметил дипломат, "позволило существенно увеличить число российских туристов". По данным вьетнамской статистики, с января по ноябрь 2025 года этот показатель увеличился до 590 тыс. человек (рост составил 290%). "Прогнозируется, что окончательная цифра по итогам этого года превысит рекорд допандемийного 2019 года - 650 тыс. человек", - сказал Бездетко.

Посол также отметил динамичное развитие в 2025 году сотрудничества Москвы и Ханоя в области науки и образования. Так, в 2025 году продолжалась практическая реализация проекта по сооружению во Вьетнаме при участии госкорпорации "Росатом" Центра ядерной науки и технологий. В начале декабря в портовом городе Хайфон состоялась торжественная передача совместному Российско-вьетнамскому тропическому научно-исследовательскому и технологическому центру научно-исследовательского судна "Профессор Гагаринский", что позволит заметно расширить возможности по проведению целого спектра научных работ в акватории Южно-Китайского моря. В мае этого года было подписано соглашение между правительствами России и Вьетнама о преобразовании ханойского филиала Института русского языка им. А.С. Пушкина в региональный центр русистики.