"Россети" подвели предварительные итоги работы магистрального сетевого комплекса

Первый замгендиректора группы Андрей Муров отметил стабильную работу комплекса в 2025 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Первый замгендиректора группы "Россети" Андрей Муров провел в Санкт-Петербурге совещание, на котором обсуждалось решение задач по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) России. В нем приняли участие руководители филиалов - магистральных электрических сетей (МЭС) и специализированных дочерних обществ, сообщили в компании.

"Андрей Муров отметил стабильную работу магистрального комплекса в 2025 году. В числе ключевых направлений деятельности в рамках инвестпрограммы он назвал проекты в Восточной Сибири, на юге и Дальнем Востоке. Кроме того, "Россети" построили инфраструктуру для электроснабжения ряда крупных потребителей, включая Албазинское золоторудное месторождение", - говорится в сообщении.

Помимо этого, на совещании было подчеркнуто достижение высоких показателей исполнения инвестиционной программы группы "Россети".

По словам Мурова, приоритетом 2026 года для компании станет реализация проектов, связанных с развитием Московской энергосистемы, снижением рисков энергодефицита в регионах юга России. В Хабаровском крае будет завершено строительство транзита протяженностью более 440 км, который свяжет Комсомольск-на-Амуре и Ванино. "Россети" также обеспечат выдачу мощности Шкотовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС в Приморье, первого этапа Южно-Якутской ТЭС.

Участники совещания отдельно обсудили меры для надежной работы магистрального комплекса в период новогодних каникул, деятельность филиалов в Донбассе и Новороссии, обеспечение безопасности энергообъектов, отметили в ПАО "Россети".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 41 дочерних и зависимых обществ, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.