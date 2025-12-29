Reuters: Hyundai Motor не может в нынешних условиях выкупить завод в РФ

Право на обратный выкуп истечет в январе

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group "в нынешней ситуации не может" воспользоваться правом на обратный выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге из-за конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Это не та ситуация, при которой мы можем выкупить обратно [свои] акции", - сказал источник, знакомый с внутренними обсуждениями в компании. Собеседник не уточнил причин, но указал, что конфликт на Украине должен быть завершен.

Право на обратный выкуп бывшего завода истечет в январе. Агентство не располагает информацией о том, может ли Hyundai Motor попытаться договориться о продлении сроков действия права на обратный выкуп.

В 2024 году южнокорейский автогигант продал свой завод в Санкт-Петербурге за символическую сумму с правом обратного выкупа в течение двух лет. По информации южнокорейских СМИ, речь шла о примерно 10 тыс. рублей (140 тыс. вон).

Hyundai Motor заявила агентству, что окончательное решение по этому вопросу не принято.

О заводе

17 декабря сообщалось, что Группа компаний "АГР" (AGR Automotive Group) - новый владелец площадки - выпустила тестовую партию автомобилей китайского бренда GAC на бывшем заводе Hyundai в Петербурге. Ранее там было запущено производство автомобилей под новым брендом Solaris. 26 декабря первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что все оставленные иностранными компаниями автозаводы в РФ будут запущены до лета 2026 года.

Завод Hyundai Motor был открыт в 2010 году. С конвейера выходили автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Объем выпуска превышал 200 тыс. автомобилей в год. Площадка прекратила производство в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине из-за перебоев в поставках комплектующих.