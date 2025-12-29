Т-банк и Сбер опровергли сообщения о сбоях на своей стороне

29 декабря на сервисе Downdetector появились массовые жалобы на работу сервисов ВТБ, Т-банка и Сбера

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Т-банк и Сбер опровергают сообщения о проблемах в работе их сервисов, сообщили в пресс-службах кредитных организаций.

В понедельник на сервисе Downdetector появились массовые жалобы на работу сервисов ВТБ, Т-банка и Сбера.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, что сбой в обработке операций по картам произошел на стороне одного из банков. Кратковременные трудности или отмена операций возможны, но ситуация не является массовой. ТАСС направил запрос в ВТБ.