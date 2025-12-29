Стоимость катания на Эльбрусе за год выросла в среднем на 5%

В прошлом сезоне взрослый тариф составлял 3,6 тыс. рублей, детский - 2,2 тыс. рублей

НАЛЬЧИК, 29 декабря. /ТАСС/. Стоимость катания на горнолыжных трассах самого популярного курорта Кабардино-Балкарии "Эльбруса" за год выросла в среднем на 5%. Об этом ТАСС рассказали в институте развития Кавказ. РФ.

"Период новогодних каникул и праздников в феврале-марте - это высокий сезон на Эльбрусе. В горнолыжном сезоне 2025-2026 однодневный ски-пасс, куда входит катание в дневное время на всех открытых горнолыжных трассах и канатных дорогах (в стоимость взрослого тарифа включен также билет в национальный парк "Приэльбрусье") обойдется взрослому в 3 780 рублей, детский - 2 250 рублей", - говорится на сайте курорта "Эльбрус".

Между тем, как сообщалось в Telegram-канале "Эльбруса", в прошлом сезоне взрослый тариф составлял 3,6 тыс. рублей, детский (6-13 лет) - 2,2 тыс. рублей.

Также курорт предлагает двух, трех, пятидневные ски-пассы. Стоимость взрослого билета варьируется здесь от 7 до 16 тыс. рублей. В прошлогодний сезон цена составляла от 5,9 до 13,2 тыс. рублей. Сезонный ски-пасс, так называемый фаст-трек (действует весь сезон, включая праздники и проход на подъемники вне очереди) вырос в цене несильно. В 2025 году его стоимость достигла 120 тыс. рублей на взрослого и 72 тыс. на ребенка. В 2024 году цена составляла 110 и 75 тыс. рублей соответственно. Прогулочный ски-пасс, который позволяет подняться до станции Гарабаши без снаряжения, обойдется отдыхающим в 2,9 тыс. рублей. Годом ранее его цена была 2,7 тыс. рублей.

Как сообщили ТАСС в компании "Кавказ. РФ" стоимость катания на Эльбрусе в среднем выросла на 5% при покупке онлайн. Такой способ значительно выгоднее покупки ски-пассов через кассы. Также появилась скидка 10% на Новый год при покупке онлайн, которой не было ранее. Кроме того, с декабря по апрель 2026 года действует акция, которая позволяет получить моментальный кешбэк при покупке ски-пассов и прогулочных билетов на сайте курорта.

В этом сезоне на курорте "Эльбрус" значительно расширили зону катания и ввели в эксплуатацию две новые канатные дороги. Впервые организуют и вечернее катание.