"Сибур" запланировал на 2027 год старт научно-исследовательских разработок в Казани

Параллельно компания завершила контрактацию оборудования и материалов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Сибур" планирует в I квартале 2027 года начать проведение научно-исследовательских разработок в своем центре научных исследований и масштабирования технологий в Казани. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы последовательно завершаем ключевые этапы проекта в соответствии с графиком. Летом 2026 года мы начнем оснащение центра оборудованием, а уже в первом квартале 2027 года - старт научно-исследовательских разработок на новой площадке", - сказал генеральный директор научно-исследовательского центра "Сибур инновации" Ильназ Зарипов, слова которого приводятся в сообщении.

Сейчас компания в плановые сроки завершила возведение двух корпусов R&D-центра.

Параллельно "Сибур" завершил контрактацию оборудования и материалов. Уровень локализации составляет более 70% - один из самых высоких показателей для R&D-объектов такого уровня в стране, отмечает компания. Более 20 российских компаний поставят специализированные стенды, реакторное оборудование, установки для термостатирования и элементы лабораторной инфраструктуры. В начале 2026 года в зданиях начнутся отделочные работы.

Ранее "Сибур" сообщал, что в центре будут работать более 350 ученых. В нем будут работать 30 лабораторий, сфокусированных на ключевых направлениях передовой химии: полиолефиновый и гетерогенный катализ, разработка специальных полимеров и суперконструкционных пластиков, а также технологий промышленного производства этих материалов и компонентов.

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.