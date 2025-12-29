Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне ослабления национальной валюты

Президент исламской республики Масуд Пезешкиан может принять заявление Мохаммада Фарзина

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне серьезного ослабления национальной валюты. Вероятно, что президент исламской республики Масуд Пезешкиан примет его заявление, сообщил заместитель главы президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.

"Глава Центрального банка подал в отставку, и президент может с ней согласиться", - приводит его слова агентство Nour News.

В то же время глава пресс-службы ЦБ Ирана Мостафа Гамари Вафа в интервью агентству Fars заявил, что вопрос отставки Фарзина не является чем-то новым. По его словам, в Центробанке республики проводятся необходимые совещания, результаты которых будут доведены до общественности позднее.

Как передает корреспондент ТАСС, в понедельник около 12:00 в центре Тегерана начались протестные выступления торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. Некоторые зачинщики пытались спровоцировать толпу на выкрикивание антиправительственных лозунгов, но те не нашли поддержки среди людей, отмечает Fars.

По данным иранского портала TGJU, отслеживающего динамику цен на валюту и золото, за последний год цена за один доллар увеличилась на 83,8%, и на этот момент составляет около 1 млн 385 тыс. риалов. За последние три года американский доллар по отношению к иранскому риалу укрепился приблизительно на 219%.