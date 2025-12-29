ЦБ: приток бюджетных денег в экономику РФ оказался больше, чем ожидалось

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Приток бюджетных средств в российскую экономику в 2025 году оказался более значительным, чем предполагалось в начале года. Такой тезис содержится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

"Приток бюджетных средств в экономику был более значительным, чем предполагали первоначальные бюджетные проектировки начала 2025 года. Для сдерживания инфляционного давления, вызванного дополнительным притоком бюджетных средств, потребовалась более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в начале года, что способствовало более сдержанной динамике кредита экономике в целом", - отмечается в документе.

При этом участники обсуждения отдельно обратили внимание на то, что темпы роста денежной массы в национальном определении в 2025 году не только сложатся в том диапазоне, который Банк России прогнозировал в октябре (7-10%), но и будут в рамках прогнозного диапазона начала года (6-11%).