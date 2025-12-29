В Киеве заявили, что графики отключения света продлятся как минимум два месяца

Столько времени необходимо для восстановление энергосистемы Украины без повторных повреждений критических объектов, заявил исполняющий обязанности главы Минэнерго страны Артем Некрасов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Восстановление энергосистемы Украины без повторных повреждений критических объектов займет два месяца, только после этого могут быть отменены графики отключений электричества. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Минэнерго страны Артем Некрасов.

Как он отметил, если прекратятся повреждения объектов энергетики, "то на восстановление энергосистемы уйдет два месяца". Слова Некрасова приводит агентство Украинские новости.

Власти в Киеве за последние месяцы уже несколько раз сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры Украины. До февраля 2022 года мощность ее энергосистемы составляла около 56 ГВт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой - для этого необходимо хотя бы 15 ГВт, а при пиковых нагрузках - до 18 ГВт. Ранее глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко также заявлял, что в этом сезоне графики отключений электричества могут сохраняться в течение всей зимы.