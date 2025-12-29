ЦБ: влияние разовых проинфляционных факторов может быть больше прежней оценки

По данным Банка России, окончательное влияние этих факторов на цены будет зависеть от реакции инфляционных ожиданий и возможности компаний переложить возросшие издержки на конечного потребителя

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 году может быть больше, чем оценивалось ранее. Об этом говорится в "Резюме обсуждения ключевой ставки", опубликованном Банком России.

"Участники отметили, что в следующем году влияние разовых проинфляционных факторов может быть больше, чем оценивалось ранее. Это связано с уточнением параметров индексаций - дополнительной индексацией цен на услуги ЖКХ в январе, корректировкой отдельных параметров увеличения акцизов, других сборов, регулируемых тарифов и цен", - отмечается в документе.

Окончательное влияние этих факторов на цены, по данным ЦБ, будет зависеть от реакции инфляционных ожиданий и возможности компаний переложить возросшие издержки на конечного потребителя. "Масштаб такого переноса может быть выше в случае устойчивого роста инфляционных ожиданий и сохранения перегрева спроса", - подчеркивается в документе.