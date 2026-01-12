Роскачество намерено выработать ГОСТы на безглютеновые и безаллергенные продукты

Руководитель организации Максим Протасов отметил, что в связи с уходом из страны международных органов по сертификации в этой сфере также готовится запуск отечественной добровольной сертификации

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Роскачество планирует разработку национальных стандартов на безглютеновые и безаллергенные продукты. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель организации Максим Протасов.

"Мы инициируем разработку стандартов на продукцию с такими особыми свойствами как безглютеновые и безаллергенные продукты. Важно, чтобы заявления "не содержит" на упаковке не были голословными, а подтверждались лабораторными и клиническими испытаниями", - рассказал он.

Протасов отметил, что в связи с уходом из страны международных органов по сертификации в этой сфере Роскачество также готовит запуск отечественной добровольной сертификации, чтобы потребитель мог быть абсолютно уверен в выборе безглютеновой и безаллергенной продукции.