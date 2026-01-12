Никитин: возможности приоритетных пунктов пропуска на границе РФ вырастут на 10%

В числе базовых мер на 2026 год будут активное внедрение ИИ, цифровых технологий, беспилотных решений и переход к электронным транспортным документам, рассказал министр транспорта

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Возможности приоритетных автомобильных пунктов пропуска на границе России в 2026 году будут увеличены почти на 10%, заявил в интервью ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин.

"Почти на 10% увеличим пропускную способность приоритетных автомобильных пунктов пропуска", - сказал министр.

Он добавил, что в числе базовых мер на 2026 год станет активное внедрение искусственного интеллекта, цифровых технологий, беспилотных решений и переход к электронным транспортным документам.

Никитин также отметил, что Минтранс уделяет большое внимание развитию науки и образования в сфере транспорта. "Мы понимаем, что здесь есть определенный дефицит современных российских технологий, и нам нужно с РАН этим серьезно заниматься", - заключил глава министерства.