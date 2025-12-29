На курортах КЧР забронировали более 90% мест на новогодние каникулы

ЧЕРКЕССК, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 90% номерного фонда курортов Карачаево-Черкесии забронировано на новогодние каникулы, сообщается в Telegram-канале министерства туризма и курортов республики.

"Уровень бронирования средств размещения на курортах КЧР на новогодние праздники превысил 90%. Республика сохраняет позиции одного из наиболее востребованных направлений зимнего туризма на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.

На курортах региона функционируют более 770 коллективных средств размещения.

Ранее сообщалась о планах Карачаево-Черкесии в 2025 году принять 2,4 млн туристов, в первой половине года республику посетили свыше 1,5 млн человек. В 2024 году турпоток в регион вырос на 7% - до 2,2 млн человек.