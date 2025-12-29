Эксперт Сорокин: Молдавия обновляет радары для защиты от БПЛА

По словам руководителя русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества, ожидается, что в 2026 году страна получит от Франции современный тактический радар Ground Master 200

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Молдавия закупает французские радиолокационные станции для обнаружения низколетящих беспилотников, несмотря на серьезные экономические проблемы в стране. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

"В рамках долгосрочной программы модернизации вооруженных сил Молдавии, направленной на приведение их в соответствие со стандартами НАТО, в 2023 году страна получила от Франции современный тактический радар Ground Master 200. Ожидается, что в 2026 году будет поставлена еще одна аналогичная система. Данная инициатива является частью комплексной стратегии перевооружения, направленной на повышение оперативной эффективности и боевой устойчивости молдавских вооруженных сил. В условиях экономической нестабильности и снижения уровня жизни населения, решение о значительном увеличении расходов на военное строительство и модернизацию вооруженных сил вызывает вопросы о приоритетах государственной политики", - сказал Сорокин.

Эксперт отметил, что министр обороны Молдавии Анатолий Носатый объясняет приобретение французских систем необходимостью обновления устаревающих советских аналогов, которые успешно вычисляют самолеты на больших расстояниях, но не справляются с обнаружением низколетящих беспилотников.

По мнению Сорокина, в то время как экономическая ситуация в стране остается сложной, увеличение оборонных расходов может отвлекать ресурсы от решения насущных социальных и экономических проблем. Это, в свою очередь, может приводить к росту социальной напряженности и снижению доверия граждан к государственным институтам.