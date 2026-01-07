В России появятся ГОСТы на плоды боярышника и шиповника

Они также затронут продукты пчеловодства, диетические пшеничные и ржаные отруби, амарантовую крупу

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Росстандарт планирует в 2026 году утвердить перечень ГОСТов в пищевой сфере, в том числе на плоды боярышника и шиповника, продукты пчеловодства. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Антон Шалаев.

"Также в следующем (2026 - прим. ТАСС) году намерены утвердить ГОСТы на плоды боярышника и шиповника, продукты пчеловодства, диетические пшеничные и ржаные отруби, амарантовую крупу", - сказал он.

Кроме того, планируется обновить ГОСТ на термины и определения пищевой продукции для спортсменов.

Также Росстандарт совместно с Минсельхозом начинает проводить работу по определению, какие из показателей безопасности и качества продуктов питания на сегодня не имеют гостированных современных методов испытаний. "Надеюсь, что в 2026 году появится детальная программа актуализации подобных ГОСТов", - добавил Шалаев.

