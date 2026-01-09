Глава Росстандарта сообщил о разработке ГОСТа на трициклы

Их используют в том числе для доставки

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил о ввозе в Россию трициклов, которые используются в том числе для доставки. В интервью ТАСС он рассказал, что в настоящее время ГОСТ на такое трехколесное транспортное средство находится в разработке.

"В РФ начинают завозить трициклы, используемые для доставки. Это трехколесное транспортное средство с двигателем, популярное в странах Юго-Восточной Азии. Но не урегулирован вопрос, относить их к транспортному средству или к электрическим средствам индивидуальной мобильности. Сейчас в разработке находится ГОСТ на трициклы, с учетом не только российских требований безопасности, но и опыта использования их в азиатских странах", - сказал Шалаев.