Казначейство России может принимать платежи в цифровых рублях

Плательщики, имеющие цифровые "кошельки" на платформе цифрового рубля, начиная с 1 января 2026 года могут осуществить платежи в бюджет в цифровых рублях, используя уникальный идентификатор начислений

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Казначейство России сообщило о готовности принимать платежи в цифровых рублях. Об этом сообщается в Telegram-канале Казначейства РФ.

"В целях реализации положений Федерального закона от 31 июля 2025 года № 303-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" Казначейством России совместно с Банком России обеспечена возможность приема поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с использованием счета цифрового рубля Федерального казначейства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что плательщики, имеющие цифровые "кошельки" на платформе цифрового рубля, начиная с 1 января 2026 года могут осуществить платежи в бюджет в цифровых рублях, используя уникальный идентификатор начислений.

"Прием переводов в цифровых рублях возможен также в адрес федеральных бюджетных и автономных учреждений", - подчеркивается в сообщении.