Запасы нефти в США за неделю увеличились на 0,4 млн баррелей

Объем нефти составил 424,8 млн баррелей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 0,4 млн баррелей и на 19 декабря 2025 года составили 424,8 млн баррелей, сообщили в Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 3% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

По данным на 04:40 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE снижались на 0,37% - до $61,26 за баррель, а стоимость февральского фьючерса нефти WTI поднималась на 2,03% - до $57,89 за баррель.