В Госдуме рассказали о первом ГОСТе на тюбинги

В национальном стандарте прописали безопасные параметры тюбинговых горок и соответствующих им ватрушек, рассказала первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Безопасные параметры тюбинговых горок и соответствующих им ватрушек прописаны в новом национальном стандарте, который теперь появился в России. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, в новом ГОСТе "были учтены все требования ". "Под каждую горку будет определенный тюбинг, будет вообще понятие "тюбинговая горка": она должна иметь бортики, она не должна заканчиваться дорогой, водоемом, лесом с деревьями, бетонными ограждениями, в конце горки должен быть понятный выход с этой горки. Это все у нас в ГОСТе прописано", - рассказала Буцкая.

Она отметила, что после Нового года соберут производителей и дистрибьютеров горок и тюбингов, чтобы объяснить им применение этого ГОСТа. "Самое главное, что рядом с тюбинговыми горками должны появиться прокаты правильных тюбингов. Тогда неправильные не будут использоваться", - отметила депутат.

"Сейчас можно с любым тюбингом, с любой ватрушкой прийти на любую горку, и ты не знаешь, чем закончится эта поездка. У нас каждый год количество травм на горках, связанных с этими ватрушками, возрастает, причем тюбинги являются самым опасным видом зимних уличных забав, потому что часто этот отдых заканчивается, к сожалению, на больничной койке", - пояснила Буцкая, говоря о причинах разработки ГОСТа.

Утверждение ГОСТа

Национальный стандарт "Горки тюбинговые. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний" утвержден Росстандартом. Он впервые устанавливает комплексные требования безопасности к этому виду игрового оборудования. Все тюбинги и тюбинговые горки будут классифицированы, и под каждый вид тюбинговой горки будет разрешен определенный вид тюбинга.

ГОСТ разрабатывался техническим комитетом по стандартизации оборудования детских игровых площадок, возглавляемым Буцкой.