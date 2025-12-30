Ространснадзор отметил снижение аварийности за 3 года на 35%

Число транспортных происшествий с серьезными последствиями сократилось на четверть

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Аварийность на железных дорогах снижается: с 2021 года число транспортных происшествий с тяжкими последствиями уменьшилось на четверть, а количество сходов и столкновений составов - на 35%: с 702 случаев в 2023 году до 442 в 2025 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Ространснадзора Виктор Гулин.

"Да, за последние пять лет мы отмечаем положительную динамику. Если в 2021 году было зарегистрировано 19 транспортных происшествий с тяжкими последствиями, то в 2025 году их количество снизилось до 14, это более чем на 25%", - рассказал Гулин.

По его словам, особенно заметные улучшения зафиксированы по сходам и столкновениям подвижного состава. "За три года показатель снизился более чем на 35%: с 702 случаев в 2023 году до 442 в 2025 году", - отметил Гулин.

Положительная динамика стала возможной благодаря внедрению современных технологий мониторинга и дистанционного контроля, а также новым механизмам контрольно-надзорной деятельности, указал он.

"Мы постоянно анализируем причины каждого происшествия, что позволяет нам эффективно планировать профилактическую работу", - добавил Гулин.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:30 мск.