В "МТС юрент" появились шеринговые электроснегокаты

Транспорт уже доступен пользователям в Тюмени, Омске и Кирове, сообщили в пресс-службе сервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Возможность аренды шеринговых электроснегокатов появилась в приложении "МТС юрент". Электроснегокаты уже доступны пользователям в Тюмени, Омске и Кирове, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"В приложении сервиса городской мобильности "МТС юрент" появился зимний транспорт - теперь пользователи могут арендовать электроснегокаты. Взять в аренду снегокат через платформу кикшерингового сервиса уже сейчас можно в трех городах России: Тюмени, Омске и Кирове", - рассказал в сервисе.

Планируется, что в зимние каникулы список будет расширен до нескольких десятков городов на Урале, Сибири и в Подмосковье. Как пояснили в пресс-службе, электроснегокаты и сервис по их аренде принадлежат российской компании "Кашалот шеринг" и отображаются в приложении "МТС юрент" в рамках партнерской интеграции и будут доступны для аренды через приложение в зимние месяцы.

"В отличие от электросамокатов, снегокаты доступны для аренды только в специально ограниченных зонах, как правило, это парки или скверы. При выезде за разрешенную зону устройство автоматически остановится. Максимальная скорость снегоката составляет 10 км/ч, предельная нагрузка - до 120 кг", - добавили в пресс-службе.