"Уральские авиалинии" опровергли информацию о "Самолете-призраке"

Как уточнили в авиакомпании, ранее вылет рейса U6-774 был перенесен в связи с тем, что самолет прибыл в Стамбул из Сочи с задержкой из-за сильного ветра

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" опровергла информацию, распространенную одним из Telegram-каналов, о якобы "несуществующем самолете" на рейсе Стамбул - Екатеринбург. Об этом сообщил авиаперевозчик в своем Telegram-канале.

"Рейс U6-774 по маршруту Стамбул - Екатеринбург за 29.12.25, время вылета которого ранее было перенесено на более позднее, отправлен из аэропорта Стамбула в 06:19. Номер рейса не менялся", - говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, ранее вылет был перенесен на более позднее время в связи с тем, что самолет прибыл в Стамбул из Сочи с задержкой из-за сильного ветра.

В "Уральских авиалиниях" подчеркнули, что пассажирам были предоставлены все положенные услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.