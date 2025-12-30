Эксперт Зубарик: семейная ипотека на "вторичку" может решить проблемы городов

Это будет возможно при строительстве необходимой инфраструктуры, отметила гендиректор градостроительного бюро Master’s Plan

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Программа вторичной льготной ипотеки, запущенная с апреля 2025 года, сможет решить проблемы городов только при строительстве необходимой для молодых семей инфраструктуры при господдержке. Об этом ТАСС сообщила гендиректор градостроительного бюро Master’s Plan Юлия Зубарик.

Ранее на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жительница города Стрежевой Томской области пожаловалась, что местные жители не могут воспользоваться льготной ипотекой из-за отсутствия новостроек. Путин в ответ отметил, что около 900 городов включены в список по предоставлению семейной ипотеки на вторичное жилье, и пообещал решить этот вопрос и касательно Стрежевого.

"Семейная ипотека на "вторичку" дает семье сиюминутный выход, поскольку выбора нет: либо платить полную стоимость за старую квартиру в своем городе, либо взять льготную программу и уехать в тот, где строится новое жилье. Понятно, что многие выберут переезд, поэтому вторичная ипотека в этом случае - своеобразный "костыль": проблему жилья на сейчас он снимает, но экономику города не меняет. Новые рабочие места не появляются, деньги в развитие территории не приходят, и чтобы эта история работала на перспективу, власти городов ее должны жестко увязывать с другими программами - с капремонтом, с приведением в порядок дворов, с транспортной доступностью", - сказала Зубарик.

Программа вторичной льготной ипотеки действует с апреля 2025 года, в нее включено около 900 городов. Эксперт констатировала, что в России всего порядка 1,2 тыс. городов, получается, что в 80% из них новостройки не возводятся. Это значит, что эти города просто выпадают из активной экономической жизни.

"Потому что если в городе новостроек нет, значит, весь фонд - это минимум 30-40 лет, а то и больше, требует вложений. И если мы не сделаем так, чтобы людям захотелось там остаться, они, получив эту льготную ипотеку и купив квартиру, через несколько лет начнут искать варианты уехать. Нам же нужно, чтобы они там остались, работали, налоги платили", - отметила собеседница агентства, резюмировав, что эти задачи для местных властей они могут решить при господдержке.

Как ранее сообщал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), россияне могут оформить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье в городах, где строится не больше двух новых домов. Список обновляется раз в полгода.